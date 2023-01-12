Kocaeli'de 5. kattan boş havuza düşerek ölen öğretmenin cenazesi defnedildi Güncel Haberler Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir apartmanın 5. katının balkonundan zemindeki boş havuza düşerek hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi toprağa verildi. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir apartmanın 5. katının balkonundan zemindeki boş havuza düşerek hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi toprağa verildi. Körfez Atatürk Anadolu Lisesinde görevli matematik öğretmeni Faruk Akay (40) için Körfez Bağdat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Akay'ın yakınları taziyeleri kabul etti. Akay'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene, Akay'ın öğrencileri ve meslektaşları da katıldı. Hacı Osman Mahallesi'nde dün bir apartmanın 5. katında yaşayan Körfez Atatürk Anadolu Lisesinde görevli matematik öğretmeni Faruk Akay (40), bilinmeyen bir nedenle balkondan zemindeki boş havuza düşerek yaralanmıştı. Evli ve 2 çocuk babası Akay, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerinin, olayla ilgili incelemesi sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Mustafa Kemal Atatürk Kocaeli Körfez Güncel Haberler

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