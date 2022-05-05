KOCAELİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KOCAELİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 5 katlı binanın 4'üncü katında elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 5 katlı binanın 4'üncü katında elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Merkez Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında çıktı. Alevlerin yükseldiği evdeki Suat A. ile annesi ve diğer bina sakinleri hızlıca dışarı çıktı, ardından itfaiyeye haber verildi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, evde de hasar oluştu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gölcük, Yangın, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title