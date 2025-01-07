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Kocaeli'de 5 Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de 5 Hükümlü Yakalandı
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Kocaeli’de yapılan operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı. Emniyet ekipleri, aranan kişilerin izini sürerek Kartepe, Çayırova ve Gebze ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.

Kocaeli'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Kartepe, Çayırova ve Gebze ilçelerinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarla, 21 suç kaydı ve "muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 26 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.A, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.Ç, "hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan D.K. ile 3 ayrı suçtan hakkında 7 yıl 8 ay 2 gün hapis cezası olan A.Ç. yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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