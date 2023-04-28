Kocaeli'de 5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Gebze'de 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Gebze'de 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde Erdoğan K. idaresindeki 34 KDU 29 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Harun P. yönetimindeki 34 EAK 781 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar park halindeki panelvan ile 2 otomobile çarparak durabildi.
Kazada otomobil sürücüsü Harun P. yaralandı.
Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel