Kocaeli'de 49 Bin Paket Bandrolsüz Kaçak Sigara Ele Geçirildi

İzmit'te düzenlenen operasyonda, 49 bin 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 1,8 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda 49 bin 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda İzmit'te bir tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 49 bin 750 paket bandrolsüz sigara ile 1,8 gram esrar olduğu değerlendirilen madde bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen kaçak sigara miktarının son 5 yılda kentte tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
