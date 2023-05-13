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Kocaeli'de 48 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de 48 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

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Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda giren 48 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda giren 48 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanan 48 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, daha sonra sınır dışı edildi.??

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Kaynak: AA / Şengül Azbay - Güncel

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