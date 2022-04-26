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Kocaeli'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan iki araçta, Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan iki araçta, Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Muallimköy Mahallesi Anadolu Otoyolu Osmangazi Köprüsü mevkisinde iki araç, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada, Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Afganistan, Tragger, Kocaeli, Gebze, Güncel, Haberler

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