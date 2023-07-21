Kocaeli'de 46 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Kocaeli ve bölge illerinde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yakalanan 46 düzensiz göçmen, sınır dışı edildi.

Kocaeli'de, yasa dışı yollardan yurda giren 46 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Kocaeli ve bölge illerinde güvenlik güçlerince 46 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.