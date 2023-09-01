Kocaeli'de 400 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı, Şüpheliler Bursa'da Yakalandı

Kocaeli'de bir ikametten 400 bin TL değerinde ziynet eşyası, cep telefonu ve nakit para çalan 2 şahıs, polis ekiplerince Bursa'da yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Kocaeli'de bir ikametten 400 bin TL değerinde ziynet eşyası, cep telefonu ve nakit para çalan 2 şahıs, polis ekiplerince Bursa'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Ağustos tarihinde İzmit'te bir ikametten 400 bin TL değerinde ziynet eşyası, cep telefonu ve nakit para çalındı. Durumu fark eden ev sahibi, polise şikayette bulundu. Ekiplerin araştırması neticesinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen B.K. ve Ö.F.G., 29 Ağustos tarihinde Bursa'da yapılan operasyonla yakalandı. İfadeleri alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.F.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ