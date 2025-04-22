Kocaeli'de 40 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Kocaeli'de, 40 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.A.S. (26), düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
???????Kocaeli'de, hakkında 40 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, "hırsızlık" suçundan hakkında toplam 40 yıl 11 ay hapis cezası bulunan İ.A.S. (26) düzenlenen operasyonla kentte yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel