Kocaeli'de 4 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç'yi İzmit'te yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
