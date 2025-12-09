Kocaeli'de 4 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel