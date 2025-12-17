Kocaeli'de 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de, uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan T.B., İzmit'te yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan T.B'yi (53) İzmit'te yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel