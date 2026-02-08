Haberler

Kocaeli'de 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari D.Ç., polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Hükümlü, silah bulundurma suçundan ceza almıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçunda hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan D.Ç'yi Kartepe'de yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
