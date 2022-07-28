Kocaeli'de 4 yaşındaki çocuğa kreşte tokat atıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı - Haberler

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Kocaeli'de 4 yaşındaki çocuğa kreşte tokat atıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı

Kocaeli'de 4 yaşındaki çocuğa kreşte tokat atıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 yaşındaki çocuğa tokat atıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 yaşındaki çocuğa tokat atıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı.

25 Temmuz Pazartesi günü kreşe başlayan 4 yaşındaki K.C'nin öğretmenin kendisine tokat attığını söylemesi üzerine ailesi harekete geçti.

Polis merkezine giderek öğretmenden şikayetçi olan aile, durumu Gebze Kaymakamlığına da bildirdi.

Kaymakamlık tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

AA / Esmer Geçal - Güncel

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