Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi

Erdoğan'dan muhalefete sert çıkış: Hepsini fişlediler
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar
İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Diyanet'in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi

Diyanet'ten dikkat çeken hutbe! Akıllara Rasim Ozan Kütahyalı geldi

Kocaeli'de 4. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 'savaş' temasıyla düzenlenen sempozyumda, savaşın İslam'daki yeri, kuralları ve ahlaki boyutları ele alınıyor. Sempozyum 18-20 Nisan tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 4.'sü düzenlenen "Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu" Kocaeli'de başladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamaya göre, her yıl 18-20 Nisan tarihlerinde düzenlenen sempozyum, bu yıl "savaş" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla düzenlenen sempozyumun açılışında, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından savaş konulu sinevizyon gösterimi yapıldı.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman, sempozyumda savaş konusunun ele alınacağını belirtti.

Sempozyumda İslam'ın temel kaynaklarında ve İslam düşüncesinde savaşın hükmü, kuralları, ahlakı, meşruluğu ve sınırları gibi konuların konuşulacağı aktaran Kahraman, "Peygamber Efendimiz ve Hulefa-yi Raşidin döneminden günümüze kadar savaşın seyrinin yanı sıra İslam dışındaki diğer dinlerde ve düşüncelerde savaşın hukuki ve ahlaki boyutu, çerçevesi ve günümüzdeki tezahürleri ortaya konulacak." ifadesini kullandı.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım da yaşanan çağın, insanların haklarının hoyratça ellerinden alındığı ve savaşların çoğaldığı bir dönem olduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze'de çocukları, kadınları ve sivilleri katlettiğini anlatan Yıldırım, savaşlarda en çok kadınların ve çocukların mağdur olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dini Musiki Korosu, dinleti sundu.

Sempozyum, 20 Nisan'da sona erecek.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.