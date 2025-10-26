Haberler

Kocaeli'de 4 Milyon TL Değerinde Kaçak Sigara Operasyonu

Kocaeli'de 4 Milyon TL Değerinde Kaçak Sigara Operasyonu
Güncelleme:
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, bir TIR'da piyasa değeri 4 milyon TL olan 49 bin 750 paket kaçak sigara ve 1 kilo 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu miktar, son 5 yılda kentte tek seferde yakalanan en yüksek kaçak sigara miktarı olarak kaydedildi.

KOCAELİ'de polis tarafından düzenlenen operasyonda bir TIR'da piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 49 bin 750 paket kaçak sigara ile 1 kilo 8 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen oranın, son 5 yılda kentte tek seferde yakalanan en yüksek kaçak sigara miktarı olduğu belirtildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmit ilçesinde bir TIR durduruldu. TIR'ın sürücü kabini ve dorsesinde yapılan aramada; piyasa değeri 4 milyon TL olan 49 bin 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 1 kilo 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen 49 bin 750 paket bandrolsüz kaçak sigara, son 5 yıl içerisinde, Kocaeli'de tek seferde yakalanan en yüksek kaçak sigara miktarı olarak kayıtlara geçti.

