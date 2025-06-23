Kocaeli'de 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Kocaeli'de 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın
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Gebze ilçesinde bir apartman çatısında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Arapçeşme Mahallesi 1041 Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinleri, alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatı yalıtım ve kaplama malzemelerinin tutuşmasıyla zaman zaman alevlerin arttığı yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Bazı apartman sakinlerinin yangını söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledikleri görüldü.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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