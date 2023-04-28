Kocaeli'de 4 evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 4 ayrı evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 4 ayrı evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ilçesinde 4 farklı ikamette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin B.B. (38) olduğunu tespit etti.
Şüpheliyi evinde gözaltına alan ekipler, söz konusu adreste arama yaptı.
Aramada elektronik ürünler ve ruhsatlı yivsiz av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel