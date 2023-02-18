Kocaeli'de 4 düzensiz göçmen yakalandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan bir araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan bir araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nda Gültepe mevkisinde durdurulan araçta yapılan aramada 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü A.S. işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel