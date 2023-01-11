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Kocaeli'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Kocaeli'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adem Yavuz Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'nde seyreden Sezgin K. idaresindeki 34 LGC 648 plakalı servis minibüsü, Ensar A. yönetimindeki 34 BFU 565 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada savrulan otomobil yol kenarındaki demir korkulukları aşarak bir apartmanın bahçesine düştü. Servis minibüsü ise park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi.

Otomobilde bulunan İbrahim Ethem A. ile Mert Ç. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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