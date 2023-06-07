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Kocaeli'de 35 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de 35 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

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Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda giren 35 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda giren 35 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince Kocaeli ve çevre illerde yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 35 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, daha sonra sınır dışı edildi.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Kocaeli Güncel Haberler

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