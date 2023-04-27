Kocaeli'de 345 sikke ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine İzmit ilçesinde bir şüpheliye ait ev ve otomobilde arama yaptı.

Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 345 sikke ile hac, yüzük, mühür, küpe ve süs eşyasından oluşan 115 parça ele geçirildi.

Şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.