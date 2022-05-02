Kocaeli'de 34. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 34. Geleneksel Kent Bayramlaşması gerçekleştirildi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyince Kocaeli Kongre Merkezi'nde ortaklaşa düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Seddar Yavuz, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Dünyada bu kadar vahşetin yaşandığı ama süslü kelime ve kavramların arkasına saklanıldığı az dönem olduğunu vurgulayan Yavuz, Orta Doğu'da 17 milyona yakın Müslümanın katledildiğine, milyonlarca insanın evlerinden edildiğine dikkati çekti.

Ukrayna'da yaşanan olayların bu küresel zulmün halen artarak devam edeceği yönünde kaygılarını artırdığını ifade eden Yavuz, "Buradan çıkarmamız gereken ders, farklı düşünebiliriz, farklı olabiliriz ama biz birlikteyiz çünkü aynı evi paylaşıyoruz. O evin başına bir şey geldiğinde hiçbirimizin bundan zarar görmeden kurtulabilmesinin imkanı da elbette yok. Bu duygularla bayramınızı kutlamak ve birbirimize sarılmak, burada olduğu gibi çok önemli." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da 34. kez düzenlenen kent bayramlaşmasının şehirdeki birliğin göstergesi olduğunu kaydetti.

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ise toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirmede bayramların büyük önemi bulunduğunu, birlik ve beraberlik içinde olmayı çok önemsediklerini dile getirdi.

Konuşmalarının ardından Vali Yavuz ve protokol üyeleri, programa katılan vatandaşlarla bayramlaştı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, belediye başkanları, gaziler, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.