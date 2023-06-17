KOCAELİ ve çevre illerde polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalanarak Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen 32 kaçak göçmen, sınır dışı edildi.

KOCAELİ ve çevre illerde polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalanarak Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen 32 kaçak göçmen, sınır dışı edildi.

Kocaeli ve çevre illerde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 32 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, ilk işlemlerinin ardından Kocaeli Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesindeki Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözetim altında tutulan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine gönderildi.