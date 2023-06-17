Kocaeli'de 32 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli ve çevre illerde yakalanan 32 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, göçmenlerin ülkelerine gönderildiği belirtildi.

Kocaeli ve çevre illerde yakalanan 32 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölge illerimiz ve Kocaeli'de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 32 düzensiz göçmen 16.06.2023 tarihinde İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü yetkililerince sınır dışı edilerek ülkelerine gönderilmiştir" denildi. - KOCAELİ