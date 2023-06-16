Kocaeli'de 32 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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Kocaeli'de yasa dışı yollardan yurda giren 32 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.
Kocaeli'de yasa dışı yollardan yurda giren 32 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanıp İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 32 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, sınır dışı edildi.
Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel