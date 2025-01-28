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Kocaeli'de 316 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Kocaeli'de 316 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
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Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, sahte içki bulunduğu belirlenen bir adreste 316 litre sahte içki ile 190 sahte bandrol ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 316 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte içki bulunduğu belirlenen İzmit'teki bir adrese operasyon düzenlendi.

Evde ve bir araçta yapılan aramada, 316 litre sahte içki ile 190 sahte bandrol ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
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