Kocaeli'de 310 bin makaron ele geçirildi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 310 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 310 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda ilçede yapılan operasyonda 310 bin makaron ile 80 kilogram kıyılmış tütüne el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / Güncel