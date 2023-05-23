Kocaeli'de 31 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda 31 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İzmit ve Körfez ilçelerinde çalışma başlattı.

Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda 31 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İzmit ve Körfez ilçelerinde çalışma başlattı.

Ekiplerin 3 iş yeri ve 4 ikamete düzenlediği operasyonlarda, 31 bin doldurulmuş makaron, 150 puro, 102 elektronik sigara, 50 elektronik sigara likidi ile 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.