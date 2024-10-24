Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de 30 milyon TL'lik Sahte Şampuan Operasyonu

Kocaeli'de 30 milyon TL'lik Sahte Şampuan Operasyonu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de jandarma, merdiven altı atölyelerde üretilen 30 milyon TL değerinde sahte şampuan ele geçirdi. Operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, merdiven altı atölyede üretilip piyasaya sürülmeye hazırlanan yaklaşık 30 milyon TL değerinde sahte şampuan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körfez ve Dilovası ilçelerindeki merdiven altı atölyelerde sahte şampuan üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekiplerin 17 Ekim ve 21 Ekim tarihlerinde her iki ilçede düzenlediği operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan satışa hazır halde 104 bin 665 sahte şampuan, 53 bin 86 boş şampuan kutusu, 400 bin sahte etiket, 23 bin 417 şampuan kutusu kapağı ve 1862 ambalaj kutusu ele geçirildi. Operasyonlarda 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Jandarma 3-sayfa Kocaeli Ekonomi Güncel Sağlık Hukuk

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

 Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri

Yeğen Öcalan dün İmralı'ya gitti! İşte ilk sözleri

 Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum

Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum
TUSAŞ saldırısında kullanılan silahlar tek bir örgütü işaret ediyor

Teröristlerin kullandığı silahlar tek bir örgütü işaret ediyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabiha Gökçen Havalimanı turuncu alarm mı? Havalimanına giriş var mı? Cemil Bayık kimdir, kaç yaşında, nereli? Cemil Bayık yakalandı mı? SON DAKİKA: TURUNCU ALARM VERİLDİ! Turuncu alarm nedir? Bursa'da trafiğe kapatılan yollar hangileri? Ömer Öcalan kimdir, Abdullah Öcalan'ın neyi? Ömer Öcalan milletvekili mi? Mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiler! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO) Başakşehir muhtemel ilk 11'ler! NK Celje-Başakşehir maçının ilk 11'i açıklandı mı? Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş Lyon maçının muhtemel 11'leri belli oldu mu? Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Fenerbahçe-Manchester United maçının ilk 11'i açıklandı mı? Teröristbaşı Öcalan ne dedi? Müge Anlı'da Betül Tuncer bulundu mu, kaçırıldı mı? 24 Ekim Müge Anlı'da ne oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.