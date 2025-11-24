Kocaeli'de 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı
Kocaeli'de, 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.A. Kartepe'de yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A'yı Kartepe'de yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel