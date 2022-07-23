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Kocaeli'de 3 katlı binanın balkonu çöktü

AA - Sefa Tetik - Güncel
Kocaeli'de 3 katlı binanın balkonu çöktü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 katlı bir binanın ilk katındaki balkon çöktü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 katlı bir binanın ilk katındaki balkon çöktü.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Sergen Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ilk katında yaşayan Elif ve Efkan Duran çifti balkonda kahve içtikleri sırada büyük bir gürültüyle balkon çöktü. Olayda yaralanan olmazken fenalık geçiren Elif Duran komşuları tarafından çevredeki hastaneye götürüldü.

Durumu iyi olan Duran, hastanedeki tedavisinin ardından döndüğü apartman bahçesinde yıkılan balkonunu görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Olay anını anlatan Elif Duran eşiyle kahve içtikleri sırada bir anda balkonun çöktüğünü ifade ederek "Balkonda oturduğumuz sırada balkon çöktü. Burası böyleyse üst katları düşünemiyorum. Balkonda ağırlık yapacak bir şey yoktu, sadece çiçeklerim vardı. Karşı tarafta annemler oturuyor. Onlar dahi sesi duymuşlar. Dönmeye başladık bir anda eşim balkonun çöktüğünü söyledi. Üst katlar da çökebilirdi." dedi.

Apartman sakinlerinden Murat Çamurlu ise balkonun aniden çöktüğünü ve gürültüyü duyarak aşağıya indiklerini söyledi.

Mahallede yaşayan Ferdi Atınç da "Kadın korkudan hastaneye kaldırıldı. Kadın sürekli bu korkuyla yaşayacak. Balkonda oturuyordum. Gürültüye koşarak geldim." şeklinde konuştu.

AA / Sefa Tetik - Güncel

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