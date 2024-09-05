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Kocaeli'de 3 Katlı Binada Yangın Çıktı, 3 Kişi Dumandan Etkilendi

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Kocaeli'de, 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeni soruşturuluyor.

KOCAELİ'de, 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Körfez ilçesi Hereke Kışladüzü Mahallesi Karaali Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Dumanların arasında kalan 3 kişiyi, itfaiye ekipleri kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlıkçılar, 3 kişiye olay yerinde müdahale etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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