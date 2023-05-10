Kocaeli'de 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Kazım Karabekir Mahallesi Birlik Sokak'ta 3 katlı apartmanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel