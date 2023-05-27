Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kocaeli'de 3 Katlı Apartmanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Kocaeli'de 3 Katlı Apartmanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü. Iraz Kadın Sokak'ta bir apartmanın 3. katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü.

Iraz Kadın Sokak'ta bir apartmanın 3. katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel

İtfaiye Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title