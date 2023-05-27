Kocaeli'de 3 Katlı Apartmanda Çıkan Yangın Söndürüldü
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü. Iraz Kadın Sokak'ta bir apartmanın 3. katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü.
Iraz Kadın Sokak'ta bir apartmanın 3. katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel