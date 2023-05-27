Kocaeli'de 3 Katlı Apartmanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü. Iraz Kadın Sokak'ta bir apartmanın 3. katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi.