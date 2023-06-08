Kocaeli'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
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Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan A.E. tutuklandı.
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel