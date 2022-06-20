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Kocaeli'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Şengül Azbay - Güncel
Kocaeli'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kandıra ilçesinde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, farklı uyruklarda 28 yabancı yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

İfadeleri alınan 2 taksi şoförünün verdiği bilgiler doğrultusunda göçmenlerin yasa dışı geçişini organize ettiği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Şengül Azbay - Güncel

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