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Kocaeli'de 28 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de 28 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Güncel Haberler

Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda giren 28 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda giren 28 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanıp İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 28 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular daha sonra sınır dışı edildi.??

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

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