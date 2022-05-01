Kocaeli'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
AA - Kadir Yıldız - Güncel
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Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 27 düzensiz göçmen yakalandı.
DİLOVASI, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 27 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Dilovası'nda bir aracı durdurdu.
Kontrolde, 14 Afganistan, 8 Suriye ve 5 İran uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüpheli M.A. jandarma merkezine götürüldü.
AA / Kadir Yıldız - Güncel