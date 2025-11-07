Kocaeli'de 25 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan E.Ş. emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.Ş'yi Kartepe ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel