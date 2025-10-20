Kocaeli'de 24 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 24 yıl 2 ay 27 gün hapis cezası olan Ö.A'yı yakalayarak cezaevine gönderdi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan Ö.A, gözaltına alındı.
Hükümlü Ö.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel