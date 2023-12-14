Kocaeli'de 24 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de aranan bir hükümlü, 24 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı. Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de hakkında 24 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından hakkında 24 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis ve 600 lira para cezası bulunan M.K'yi (53) düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.