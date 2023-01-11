Kocaeli'de 230 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi Güncel Haberler Kocaeli'nin Derince ilçesinde, evinde ve iş yerinde 230 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'nin Derince ilçesinde, evinde ve iş yerinde 230 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir zanlının, ikametinde bulundurduğu makaronları piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda, 230 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

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