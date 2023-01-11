Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de 230 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

Güncel Haberler

Kocaeli'de 230 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, evinde ve iş yerinde 230 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, evinde ve iş yerinde 230 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir zanlının, ikametinde bulundurduğu makaronları piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda, 230 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title