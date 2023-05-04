Kocaeli'de 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün Gebze ilçesinde olduğunu tespit etti.
Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerince düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, daha sonra Kocaeli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel