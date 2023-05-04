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Kocaeli'de 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün Gebze ilçesinde olduğunu tespit etti.

Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerince düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, daha sonra Kocaeli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel

Jandarma Hisarcık Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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