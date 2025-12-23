Kocaeli'de 23 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 23 yıl hapis cezasıyla aranan C.S., emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan C.S'yi (45) Kandıra'da yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel