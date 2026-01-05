Haberler

Kocaeli'de 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de, 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 23 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan M.G. adlı firari, Gebze'de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.G'yi (49) Gebze ilçesinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Galatasaray iletişimi tamamen kesti: Yusuf Demir istenmeyen adam ilan edildi

Galatasaray iletişimi tamamen kesti: O artık istenmeyen adam
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Vahşi cinayetin zanlısı detayları mahkemede anlattı: Önce boğmuş sonra 2 gün art arda yakmış

Vahşi cinayetin zanlısı detayları anlattı, mahkeme buz kesti