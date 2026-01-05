Kocaeli'de 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de, 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 23 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan M.G. adlı firari, Gebze'de yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.G'yi (49) Gebze ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel