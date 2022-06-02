Kocaeli'de 21 yıl önce dağıtım iznindeki erin öldürülmesi davasında mütalaa açıklandı - Haberler

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Kocaeli'de 21 yıl önce dağıtım iznindeki erin öldürülmesi davasında mütalaa açıklandı

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'de 21 yıl önce dağıtım iznindeki erin öldürülmesi davasında mütalaa açıklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 21 yıl önce dağıtım iznine gelen eri darbederek öldürdükleri ve üzerindeki eşyaları çaldıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 21 yıl önce dağıtım iznine gelen eri darbederek öldürdükleri ve üzerindeki eşyaları çaldıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Tamer K. ve Hidayet İ. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Tamer K, savunmasında, Hidayet İ'nin çelişkili ifade vermesi nedeniyle tutuklu olduğunu öne sürerek, tahliyesini istedi.

Duruşmada söz verilen cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Avukatlara savunmalarını hazırlamaları için ek süre tanıyan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Tekirdağ'da vatani görevini yapan Kasım Aydın, 10 günlük dağıtım iznine geldiği Kocaeli'nin Derince ilçesindeki ağaçlık alanda 30 Haziran 2001'de darbedilip boğularak öldürülmüş, cep telefonu ve cüzdanı gasbedilmişti. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 yıl sonra Kasım Aydın dosyasında elde ettikleri yeni deliller doğrultusunda 2 şüpheliyi yakalamıştı.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Cumhuriyet Kocaeli Aydın Güncel Haberler

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