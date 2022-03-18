Kocaeli'de "2022 Kış Arama Kurtarma Tatbikatı"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibi tarafından kentteki kış turizm merkezlerinden Aytepe'de "2022 Kış Arama Kurtarma Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, muhtemel olaylara karşı hazırlıklı olmak için eğitimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda, personelin karda arama kurtarma ve çığ tehlikesi olaylarına müdahale imkan ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta, Kocaeli itfaiyesinden 12 personel görev aldı. 2 gün süren tatbikatın ilk gününde harita, navigasyon, yön bulma, intikal, çığda sondalama, kazazede transferi gibi konularda teorik eğitimler verilirken, ikinci gün de KOBİTEM eğitim şefi Recep Yayla ve eğitmen Hasan Koyunlu gözetiminde uygulamalı eğitim verildi.

Senaryo gereği tatbikatta Aytepe'de kamp ve kayak amaçlı giden 2 kişiden biri çığ altında kaldı. Bir kişinin arkadaşının çığ altında kaldığı ihbarıyla İtfaiye ekipleri harekete geçti.

Çığ bölgesine hava şartları nedeniyle yürüyerek ulaşan itfaiyeciler, kaybolan kişiye ulaşmak için sondalama çalışması yaptı.

Sondalama çalışmasıyla kazazedeye ulaşan ekipler, yaralıyı kar altından çıkardı. Sedyeye alınarak itfaiye ekiplerince çığ bölgesinden uzaklaştırılan yaralı, emniyet sistemleri ve kurtarma ekipmanlarıyla dağın engebeli yamacından tahliye edildi.

Kurtarılan yaralının sağlık ekiplerine güvenli bir şekilde ulaştırılmasıyla tatbikat sona erdi.