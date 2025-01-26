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Kocaeli'de 20 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de 20 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
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Kocaeli'de, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 20 yıl 2 ay 8 gün hapis cezası bulunan T.G. (39) düzenlenen bir operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de hakkında 20 yıl 2 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından hakkında 20 yıl 2 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. (39) düzenlenen operasyonla Gebze ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
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