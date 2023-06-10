Kocaeli'de 20 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 20 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanıp İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 20 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Düzensiz göçmenler, daha sonra sınır dışı edildi.?