Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kocaeli'de 20 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de 20 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Güncel Haberler

Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 20 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 20 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanıp İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 20 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Düzensiz göçmenler, daha sonra sınır dışı edildi.?

Kaynak: AA / Şengül Azbay - Güncel

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title